Panettone Maximo 2025 | Roma celebra il re del Natale

Si avvicina sempre più il periodo natalizio e con esso si avvicinano le tradizioni; tra esse, senza dubbio, emergono quelle culinarie tra le quali fa da padrone il dolce tipico presente sulla tavola di ogni famiglia italiana, il panettone. Domenica 30 novembre a Roma verrà celebrato il re dei lievitati con un vero festival: la settima edizione dell’evento “Panettone Maximo” si terrà presso il Salone delle Fontane dalle ore 11 alle 20.30. Nella giornata verrà unita la degustazione dei panettoni artigianali con la sfida per consegnare il premio al miglior “Panettone Gourmet”: sarà presente una giuria composta da nomi prestigiosi dell’ambito della pasticceria, i quali dovranno valutare i gusti di panettoni proposti da 48 pasticcerie e forni provenienti da ogni parte d’Italia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Panettone Maximo 2025: Roma celebra il re del Natale

