Palmoli viaggio nella Casetta di Nonna Gemma che ospiterà gratis la famiglia del bosco | un Airbnb da 100 euro a notte appena ristrutturato e a qualcuno sembra uno spot
Palmoli (Chieti) – Trasloca nella “Casetta di Nonna Gemma”, suona quasi come uno spot. E forse lo è, per diversi motivi. Nathan Trevallion, papà e marito della famiglia nel bosco di Palmoli, ha firmato il contratto di comodato d’uso gratuito per entrare nel vecchio casolare trasformato in Airbnb dal generoso ristoratore Armando Carusi. Qui dovrebbero riunirsi a breve la coppia anglo-britannica e i tre figli allontanati dal giudice del Tribunale per i minorenni (mamma Catherine Birmingham e bimbi sono attualmente insieme in una casa protetta). La foto della firma c’è. Le immagini della location pure. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Non vivono in un bosco a Palmoli, ma in provincia di Taranto, precisamente a marina di Manduria, a pochi passi dal mare. Anche loro hanno scelto di essere autosufficienti e procurarsi da soli tutto quello che serve per vivere. Sono Francesca, 29 anni, e Nicho - facebook.com Vai su Facebook
I genitori della famiglia di Palmoli accettano un alloggio temporaneo per i figli e contestano l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni Vai su X
La famiglia nel bosco vivrà (gratuitamente) nella Casetta di Nonna Gemma: è un b&b da 100 euro a notte - Si chiama "La Casetta di Nonna Gemma" l'abitazione offerta gratuitamente a Nathan e Catherine, la coppia di genitoria che vive in un bosco in Abruzzo. Secondo msn.com
Dentro «La casetta di Nonna Gemma» data gratis alla famiglia del bosco, i dubbi dietro l’imprenditore: quanto costa al giorno e cosa ci può guadagnare – Il video - Nel frattempo la famiglia del bosco si è impegnata ad adeguare la propria casa alle richieste del tribunale. Secondo open.online
La Casetta di Nonna Gemma, ecco dove andrà a vivere (gratis) la famiglia del bosco: «Grazie a tutti». Quanto costa di solito una notte - Queste le parole, lette su un bigliettino di carta, con cui Nathan Trevallion, ... Riporta msn.com