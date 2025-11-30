Palmoli viaggio nella Casetta di Nonna Gemma che ospiterà gratis la famiglia del bosco | un Airbnb da 100 euro a notte appena ristrutturato e a qualcuno sembra uno spot

Quotidiano.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palmoli (Chieti) – Trasloca nella “Casetta di Nonna Gemma”, suona quasi come uno spot. E forse lo è, per diversi motivi. Nathan Trevallion, papà e marito della famiglia nel bosco di Palmoli, ha firmato il contratto di comodato d’uso gratuito per entrare nel vecchio casolare trasformato in Airbnb dal generoso ristoratore Armando Carusi. Qui dovrebbero riunirsi a breve la coppia anglo-britannica e i tre figli allontanati dal giudice del Tribunale per i minorenni (mamma Catherine Birmingham e bimbi sono attualmente insieme in una casa protetta). La foto della firma c’è. Le immagini della location pure. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

palmoli viaggio nella casetta di nonna gemma che ospiter224 gratis la famiglia del bosco un airbnb da 100 euro a notte appena ristrutturato e a qualcuno sembra uno spot

© Quotidiano.net - Palmoli, viaggio nella Casetta di Nonna Gemma che ospiterà gratis la famiglia del bosco: un Airbnb da 100 euro a notte appena ristrutturato (e a qualcuno sembra uno spot)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

palmoli viaggio casetta nonnaLa famiglia nel bosco vivrà (gratuitamente) nella Casetta di Nonna Gemma: è un b&b da 100 euro a notte - Si chiama "La Casetta di Nonna Gemma" l'abitazione offerta gratuitamente a Nathan e Catherine, la coppia di genitoria che vive in un bosco in Abruzzo. Secondo msn.com

palmoli viaggio casetta nonnaDentro «La casetta di Nonna Gemma» data gratis alla famiglia del bosco, i dubbi dietro l’imprenditore: quanto costa al giorno e cosa ci può guadagnare – Il video - Nel frattempo la famiglia del bosco si è impegnata ad adeguare la propria casa alle richieste del tribunale. Secondo open.online

palmoli viaggio casetta nonnaLa Casetta di Nonna Gemma, ecco dove andrà a vivere (gratis) la famiglia del bosco: «Grazie a tutti». Quanto costa di solito una notte - Queste le parole, lette su un bigliettino di carta, con cui Nathan Trevallion, ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Palmoli Viaggio Casetta Nonna