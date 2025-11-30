Palmoli (Chieti) – Trasloca nella “Casetta di Nonna Gemma”, suona quasi come uno spot. E forse lo è, per diversi motivi. Nathan Trevallion, papà e marito della famiglia nel bosco di Palmoli, ha firmato il contratto di comodato d’uso gratuito per entrare nel vecchio casolare trasformato in Airbnb dal generoso ristoratore Armando Carusi. Qui dovrebbero riunirsi a breve la coppia anglo-britannica e i tre figli allontanati dal giudice del Tribunale per i minorenni (mamma Catherine Birmingham e bimbi sono attualmente insieme in una casa protetta). La foto della firma c’è. Le immagini della location pure. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Palmoli, viaggio nella Casetta di Nonna Gemma che ospiterà gratis la famiglia del bosco: un Airbnb da 100 euro a notte appena ristrutturato (e a qualcuno sembra uno spot)