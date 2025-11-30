Palmeiras-Flamengo 0-1 | l' ex juventino Danilo regala la Copa Libertadores al Mengao

Lima (Perù) 29 novembre 2025 - L'ultimo capitolo del calcio sudamericano, la finale di Copa Libertadores torna in Brasile e questa volta sarà la città di Rio De Janeiro a portarla in trionfo. Il gol dell'ex juventino Danilo mette la firma sull'1-0 del Monumental di Lima e regala il quarto storico titolo al Flamengo. Battuto il Palmeiras in una finale molto bloccata e decisa solo da un colpo di testa sugli sviluppi di corner. Trionfo per il giovane allenatore del Mengao, Filipe Luis, che al suo secondo anno da capo allenatore festeggia il titolo più importante del Continente e ora sogna un clamoroso "doble" con il Brasilerao, lui che questo trofeo lo aveva vinto anche da calciatore sempre in rossonero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

