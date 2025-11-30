Pallavolo Per Futura e Mulattieri trasferte genovesi

Trasferta complicata per la Pallavolo Futura che, nella sesta giornata del campionato di Serie C maschile, affronterà oggi alle 17.30, il Colombo Infissi Molinari, penultima in classifica, ai Capannoni Ex Ansaldo di Genova Voltri. Sarà un incontro delicato, anche sul piano personale, per il tecnico dei ceparanesi che conosce molto bene gli avversari, visto che in selezione li ha praticamente allenati tutti. "Sarà per me una sfida particolare - afferma coach Marco Senesi – perché sono molto legato a loro, ma ovviamente cercherò di fare il massimo per portare la mia squadra alla vittoria. Il Colombo U17 è sicuramente una squadra alla nostra portata, molto giovane, ma piena di talento e dovremo cercare di rimanere concentrati per portare a casa tre punti preziosi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

