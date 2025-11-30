Pallamano femminile | Francia Spagna e Germania giganteggiano ai Mondiali

Un’altra giornata di partite, emozioni e gol è andata in archivio ai Mondiali Femminili 2025 di pallamano. Moltissime, anche in questa domenica 30 novembre, le gare disputate: ecco come sono andate le cose. Gruppo C L’Islanda travolge 33-19 il Paraguay, in una gara illuminata dalle 6 reti di Sandra Erlingsdottir. Non sbaglia la Germania che si impone 31-20 con la Serbia: 17-10 nel primo tempo e poi gestione delle teutoniche, trascinate dalle 8 zampate di Antje Döll. Gruppo D Pirotecnico 36-25 per le Isole Faroe sul Paraguay, con una ripresa parziale da 20-12 per le nordiche. Successo pesante per la Spagna, nel suo cammino, che risolve 31-26 la battaglia col Montenegro (8 gol per Alicia Fernandez Fraga). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallamano femminile: Francia, Spagna e Germania giganteggiano ai Mondiali

