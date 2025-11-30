Palladino | Vincere in questo stadio meraviglioso è stato fantastico abbiamo riportato entusiasmo
“Oggi è stato fantastico giocare in questo stadio meraviglioso. Sono davvero felice, era importante vincere davanti ai nostri tifosi, abbiamo riportato entusiasmo”. La prima volta di Raffaele Palladino alla New Balance Arena è una di quelle che non si possono e non si devono dimenticare. Il tecnico della Dea, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato la netta vittoria dei suoi ragazzi contro la Fiorentina, la seconda consecutiva dopo quella di Francoforte in Champions League. “Era importante vincere, voglio fare i complimenti alla Fiorentina, ho visto una squadra viva che è venuta qui per giocare con qualità e tecnica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Approfondisci con queste news
L'Atalanta interrompe il digiuno e dopo 70 giorni torna a vincere in campionato nel giorno della prima ufficiale di Raffaele Palladino davanti al pubblico di Bergamo Contro la Fiorentina sono sufficienti un gol in chiusura di primo tempo e uno in apertura d - facebook.com Vai su Facebook
Conferenza stampa Palladino, il nuovo tecnico dell’Atalanta si presenta ai tifosi: «L’obiettivo è alzare il livello e vincere in tutti i campi. Ecco cosa ho visto del lavoro di Juric» Vai su X
Palladino: “Vincere in questo stadio meraviglioso è stato fantastico, abbiamo riportato entusiasmo” - Il tecnico dell'Atalanta applaude i suoi attaccanti: "De Ketelaere sposta gli equilibri, Scamacca può diventare uno dei più forti in Europa. Come scrive bergamonews.it
Palladino, l'affabulator cortese e lo stadio trasformato in una bolgia spettacolare - Sul piano calcistico, il mister prima ha acceso la squadra e, dopo il 3- Si legge su bergamo.corriere.it
DAZN - Atalanta, Palladino: "Dimostriamo il nostro valore, bisogna trovare gli automatismi giusti per mettere in difficoltà il Napoli" - Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, prima del match contro il Napoli. Si legge su napolimagazine.com