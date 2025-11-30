Palladino | Vincere in questo stadio meraviglioso è stato fantastico abbiamo riportato entusiasmo

“Oggi è stato fantastico giocare in questo stadio meraviglioso. Sono davvero felice, era importante vincere davanti ai nostri tifosi, abbiamo riportato entusiasmo”. La prima volta di Raffaele Palladino alla New Balance Arena è una di quelle che non si possono e non si devono dimenticare. Il tecnico della Dea, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato la netta vittoria dei suoi ragazzi contro la Fiorentina, la seconda consecutiva dopo quella di Francoforte in Champions League. “Era importante vincere, voglio fare i complimenti alla Fiorentina, ho visto una squadra viva che è venuta qui per giocare con qualità e tecnica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

