Palladino, arrivano le parole di Alessandro Ferrari e Luca Percassi sull’allenatore dell’Atalanta prima del match tra i bergamaschi e la sua ex squadra: la Fiorentina. Raffaele Palladino, tecnico dell’ Atalanta e nome che aveva scaldato il calciomercato della Juventus e della Fiorentina in passato, è tornato al centro dei commenti. Alessandro Ferrari, DG della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport del suo ex obiettivo di mercato. Ferrari ha subito voluto fare chiarezza sulle voci che volevano Palladino sulla panchina viola. Il dirigente lo saluterà e gli farà l’in bocca al lupo, ma ha sottolineato che, quando hanno deciso di fare il cambio di allenatore, è normale ci fossero più nomi, ma la Fiorentina è andata decisa su Vanoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Palladino poteva tornare alla Fiorentina dopo l’addio di Pioli? La verità sull’ex nome per la panchina della Juve, parlano Percassi e Ferrari