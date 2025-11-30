Palladino poteva tornare alla Fiorentina dopo l’addio di Pioli? La verità sull’ex nome per la panchina della Juve parlano Percassi e Ferrari
Palladino, arrivano le parole di Alessandro Ferrari e Luca Percassi sull’allenatore dell’Atalanta prima del match tra i bergamaschi e la sua ex squadra: la Fiorentina. Raffaele Palladino, tecnico dell’ Atalanta e nome che aveva scaldato il calciomercato della Juventus e della Fiorentina in passato, è tornato al centro dei commenti. Alessandro Ferrari, DG della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport del suo ex obiettivo di mercato. Ferrari ha subito voluto fare chiarezza sulle voci che volevano Palladino sulla panchina viola. Il dirigente lo saluterà e gli farà l’in bocca al lupo, ma ha sottolineato che, quando hanno deciso di fare il cambio di allenatore, è normale ci fossero più nomi, ma la Fiorentina è andata decisa su Vanoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
La #Fiorentina ritrova #RaffaelePalladino. E pensare che dopo l'addio di #Pioli, poteva essere proprio lui l'allenatore viola (ancora) - facebook.com Vai su Facebook
#Palladino e l'ex che poteva tornare. Il retroscena Vai su X
Atalanta-Fiorentina, sfida speciale per Palladino - È un bivio cruciale per la squadra ma soprattutto è un amarcord dolceamaro per il suo condottiero napoletano, chiamato a una prova di continuità an ... Si legge su calcioatalanta.it
Lasciato solo, si è dimesso. Ma poteva tornare: ben ritrovato (forse) Palladino - E Raffaele Palladino e la Fiorentina, in realtà, non si sono mai salutati. Secondo msn.com
Atalanta-Fiorentina: Palladino da ex a un bivio cruciale per il campionato - Alle 18 la partita cruciale per recuperare i punti persi in campionato. Scrive bergamo.corriere.it