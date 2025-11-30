Palestina Papa Leone senza mezzi termini | Quella dei due stati è l’unica soluzione possibile

Nel corso del viaggio apostolico che lo sta conducendo in Medio Oriente, Papa Leone XIV ha richiamato con forza la necessità di una visione politica capace di riportare stabilità in alcune delle aree più delicate del mondo. Durante il volo che lo ha portato da Istanbul a Beirut, il Pontefice ha invitato la comunità internazionale a sostenere con decisione percorsi di dialogo e mediazione, sottolineando quanto la cooperazione tra leader e istituzioni sia indispensabile per ridurre le tensioni e avvicinare scenari di pace duratura. Nel confronto con i giornalisti presenti sul velivolo, il Santo Padre ha spiegato come l'impegno diplomatico debba restare una priorità assoluta, soprattutto nei contesti dove il conflitto ha radici profonde e continua a minacciare la sicurezza dei popoli coinvolti.

