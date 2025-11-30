Palestina Papa Leone senza mezzi termini | Quella dei due stati è l’unica soluzione possibile

Thesocialpost.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del viaggio apostolico che lo sta conducendo in Medio Oriente, Papa Leone XIV ha richiamato con forza la necessità di una visione politica capace di riportare stabilità in alcune delle aree più delicate del mondo. Durante il volo che lo ha portato da Istanbul a Beirut, il Pontefice ha invitato la comunità internazionale a sostenere con decisione percorsi di dialogo e mediazione, sottolineando quanto la cooperazione tra leader e istituzioni sia indispensabile per ridurre le tensioni e avvicinare scenari di pace duratura. Nel confronto con i giornalisti presenti sul velivolo, il Santo Padre ha spiegato come l’impegno diplomatico debba restare una priorità assoluta, soprattutto nei contesti dove il conflitto ha radici profonde e continua a minacciare la sicurezza dei popoli coinvolti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

palestina papa leone senza mezzi termini quella dei due stati 232 l8217unica soluzione possibile

© Thesocialpost.it - Palestina, Papa Leone senza mezzi termini: “Quella dei due stati è l’unica soluzione possibile”

Contenuti che potrebbero interessarti

palestina papa leone senzaPalestina, Papa Leone senza mezzi termini: “Quella dei due stati è l’unica soluzione possibile” - Nel corso del viaggio apostolico che lo sta conducendo in Medio Oriente, Papa Leone XIV ha richiamato con forza la necessità di una visione politica capace di ... thesocialpost.it scrive

palestina papa leone senzaUcraina, il Papa: “Piano Trump proposta concreta per la pace”. E sulla Palestina: “Israele non accetta soluzione due Stati” - Sappiamo tutti che in questo momento Israele ancora non accetta questa soluzione, ma la vediamo come unica soluzio ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

palestina papa leone senzaPapa Leone: «Quella dei due Stati è l'unica soluzione possibile. Israele non l’accetta ancora, ma noi siamo anche loro amici e cerchiamo di essere una voce mediatrice» - Il Pontefice in visita in Libano parla di Gaza, dell'«unica soluzione possibile» per porre fine al conflitto tra Israele e palestinesi, di Ucraina ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Palestina Papa Leone Senza