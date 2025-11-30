Pagelle slalom femminile Copper Mountain 2025 | Shiffrin di un’altra categoria conferma Colturi Italia a bocca asciutta
PAGELLE SLALOM FEMMINILE COPPER MOUNTAIN 2025. Domenica 30 novembre Mikaela Shiffrin 10: 1.66, 1.23, 1.57. Sono questi in ordine cronologico i distacchi inflitti alla seconda classificata nei tre slalom disputati sin qui in stagione dalla fuoriclasse americana, che conquista la vittoria n.104 in carriera dimostrando una superiorità impressionante tra i pali stretti in attesa di tornare al top nelle prossime settimane anche in gigante. Lena Duerr 7,5: rimedia ad una prima manche negativa (9° posto a 1.28 dalla vetta) con un’ottima seconda discesa, in cui recupera la bellezza di sette posizioni conquistando il primo podio della stagione nella sua specialità di riferimento dopo aver evidenziato una crescita interessante anche tra le porte larghe. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
https://www.oasport.it/2025/11/pagelle-slalom-femminile-gurgl-2025-shiffrin-spaventosa-colturi-fa-il-massimo-ljutic-delude-della-mea-che-spreco/ LE PAGELLE DELLO SLALOM DI GURGL: Mikaela Shiffrin continua a dominare, Lara Colturi prima delle "terrest - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle slalom femminile Gurgl 2025: Shiffrin spaventosa, Colturi fa il massimo, Ljutic delude, Della Mea che spreco! - Vai su X
Sci, slalom femminile Copper Mountain: Shiffrin precede Duerr, Colturi sul podio, crollo di Holdener - Sci alpino, slalom femminile Copper Mountain: Shiffrin precede Duerr, Colturi sul podio, crollo di Holdener. Scrive sport.virgilio.it
LIVE Sci alpino, Slalom femminile Copper Mountain in DIRETTA: Shiffrin domina, Colturi sul podio, ancora delusione Italia - Per oggi è tutto, appuntamento alle prossime gare di Coppa del Mondo, grazie per averci seguito e buona ... Riporta oasport.it
Coppa del mondo di sci, Mikaela Shifrrin vince slalom femminile a Copper Mountain - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, Mikaela Shifrrin vince slalom femminile a Copper Mountain ... Segnala sport.sky.it