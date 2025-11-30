Pagelle Roma-Napoli 0-1 bene Wesley | Soulé inesistente

Terminato il match tra Roma e Napoli, con i giallorossi che escono sconfitti per 0-1 grazie alla rete di Neres. Il club capitolino perde così l’opportunità di rimare al primo posto, almeno per questa giornata di campionato. A tal proposito ecco le pagelle della gara: Svilar: 6.5 Come sempre fa il suo. Non può nulla sul gol di Neres. INCOLPEVOLE. Mancini: 5.5 Anche lui soffre e non poco la velocità del Napoli e non riesce mai a incidere in fase offensiva. CONTENUTO. Ndicka: 5.5 Non la migliore delle sue partite. Non riesce a contenere la fisicità di Hojlund commettendo spesso fallo.. Hermoso: 5 Si fa portare a spasso da Neres senza riuscire mai ad arginarlo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Pagelle Roma-Napoli 0-1, bene Wesley: Soulé inesistente

