Pagelle Pisa Inter | Lautaro trascina Pio impatto da grande! Bene anche Diouf stecca ancora Luis Henrique

di Giuseppe Colicchia Pagelle Pisa Inter, i nostri voti ai protagonisti in campo all’Arena Garibaldi, sfida valevole per la 13^ giornata del campionato di Serie A 202526. Finisce qui Pisa Inter, risultato finale di 0 a 2 nel match valevole per il 13° turno di Serie A: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo all’Arena Garibaldi. È Lautaro Martinez a decidere le sorti di Pisa-Inter, vestendo i panni del salvatore in un pomeriggio che rischiava di diventare molto complicato per la formazione di Cristian Chivu. Il capitano nerazzurro ha realizzato una doppietta fondamentale, togliendo le castagne dal fuoco in una gara dove i toscani, guidati da Alberto Gilardino, hanno offerto una prova di grande carattere, mettendo sotto la Beneamata per ampi tratti del primo tempo in termini di occasioni create. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Pisa Inter: Lautaro trascina, Pio impatto da grande! Bene anche Diouf, stecca ancora Luis Henrique

