Dopo una prestazione anonima, l’Inter è riuscita a portarsi a casa i tre punti per tornare ad un solo punto di distacco dalla vetta. Il Pisa, che ha dimostrato coraggio e carattere, alla fine non è riuscita a limare gli errori che hanno portato la vittoria agli ospiti. Ottimo secondo tempo di Lautaro Martinez, azzeccati i cambi di Cristian Chivu. Acerbi e Sucic sottotono. Pagelle Inter. Sommer 6: Chiamato in causa relativamente poco, ma in quelle poche occasioni risponde presente. La sufficienza non è in discussione. Akanji 6: Chiusure efficienti e necessarie per limitare l’assalto dei difensori del Pisa. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Pagelle Pisa-Inter 0-2, Lautaro trascina la squadra: Acerbi sottotono