Pagelle Pisa-Inter 0-2 Lautaro trascina la squadra | Acerbi sottotono

Forzainter.eu | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una prestazione anonima, l’Inter è riuscita a portarsi a casa i tre punti per tornare ad un solo punto di distacco dalla vetta. Il Pisa, che ha dimostrato coraggio e carattere, alla fine non è riuscita a limare gli errori che hanno portato la vittoria agli ospiti. Ottimo secondo tempo di Lautaro Martinez, azzeccati i cambi di Cristian Chivu. Acerbi e Sucic sottotono. Pagelle Inter. Sommer 6: Chiamato in causa relativamente poco, ma in quelle poche occasioni risponde presente. La sufficienza non è in discussione. Akanji 6: Chiusure efficienti e necessarie per limitare l’assalto dei difensori del Pisa. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

pagelle pisa inter 0 2 lautaro trascina la squadra acerbi sottotono

© Forzainter.eu - Pagelle Pisa-Inter 0-2, Lautaro trascina la squadra: Acerbi sottotono

Argomenti simili trattati di recente

pagelle pisa inter 0PAGELLE E TABELLINO PISA-INTER 0-2: Lautaro torna trascinatore, ancora male Luis Henrique. Touré una forza della natura - Touré una forza della natura Voti, top e flop della sfida valevole per la tredicesima giornata di Serie A ... Da calciomercato.it

pagelle pisa inter 0Pisa-Inter 0-2 pagelle e tabellino: doppietta di Lautaro Martinez, assist Pio Esposito e Barella, Nzola crea e spreca - L'Inter torna a vincere dopo due sconfitte consecutive: decide la doppietta di Lautaro Martinez dopo una partita in cui nerazzurri hanno anche sofferto un Pisa coraggioso. Scrive msn.com

pagelle pisa inter 0Pisa-Inter 0-2, le pagelle nerazzurre: Lautaro trascinatore, difesa in affanno - L' Inter batte il Pisa in trasferta nel match valevole per la tredicesima giornata di Serie A e aggancia momentaneamente il secondo posto in classifica. Si legge su 90min.com

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Pisa Inter 0