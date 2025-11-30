Pagelle Milan-Lazio | Leao illumina San Siro Nkunku serata no

La vittoria del Milan contro la Lazio, firmata da una giocata d’autore di Rafa Leao, offre diversi spunti di analisi nelle prestazioni dei singoli rossoneri. A San Siro la squadra di Allegri ha alternato momenti di sofferenza a fiammate di qualità, con alcune individualità in evidenza e altre meno ispirate. Ecco le pagelle complete dopo l’1-0 che rilancia il Diavolo in vetta alla classifica. Maignan – 6.5. Serata di sicurezza pura. Parate puntuali e interventi che tengono in piedi il Milan nei momenti più complicati, soprattutto nel primo tempo. Tomori – 6.5. Solido dietro, decisivo davanti. Il cross che serve a Leao per il gol è un gesto da esterno consumato, non da centrale difensivo. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Pagelle Milan-Lazio: Leao illumina San Siro, Nkunku serata no

