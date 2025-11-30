Pagelle Milan-Lazio i voti del CorSport | Leao indossa i panni del centravanti

Pianetamilan.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle di Milan-Lazio 1-0, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026. Voti e giudizi rossoneri de 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pagelle milan lazio i voti del corsport leao indossa i panni del centravanti

© Pianetamilan.it - Pagelle Milan-Lazio, i voti del CorSport: “Leao indossa i panni del centravanti”

Argomenti simili trattati di recente

pagelle milan lazio votiSerie A, le pagelle di Milan-Lazio: voti alti per Leao, Maignan e il pacchetto arretrato - I voti ai protagonisti del match di San Siro: ancora rimandato Nkunku, nei biancocelesti il migliore e Zaccagni ... msn.com scrive

pagelle milan lazio votiLe pagelle di Milan-Lazio 1-0: di nuovo super Maignan, Leao opportunista, Dia mai incisivo - Delude Dia, Zaccagni si spegne progressivamente dopo un buon primo tempo. Scrive eurosport.it

pagelle milan lazio votiMilan-Lazio 1-0, pagelle e tabellino: Maignan versione derby, Leao freddo, Isaksen impreciso, Zaccagni volenteroso - Il Milan si porta momentaneamente in vetta alla classifica: Leao piega una Lazio con poco mordente offensivo nella ripresa. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Milan Lazio Voti