Pagelle Juventus Next Gen Perugia | TOP E FLOP dopo il primo tempo
di Marco Baridon Pagelle Juventus Next Gen Perugia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 16ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Pagelle Juventus Next Gen Perugia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 16ª giornata di Serie C 202526 TOP: Turicchia, Faticanti, Mazur FLOP: Anghelè VOTI Al termine del match .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Juventus-Cagliari, le pagelle: Yildiz illumina e domina, Esposito mostra classe Vai su X
Juventus-Cagliari 2-1, le PAGELLE: Yildiz illumina lo Stadium tre punti preziosi - facebook.com Vai su Facebook
Pedro Felipe granitico, Okoro non punge, Deme spento: pagelle Juve Next Gen - I voti dei biaconeri dopo il ko subito contro la Vis Pesaro, terzo di fila in campionato per la squadra allenata da Brambilla ... Scrive tuttosport.com
Le pagelle di Ternana-Juventus Next Gen 1-0: Leonardi gol alla Zampagna - Romeo e Ndrecka movimento perpetuo: ecco le pagelle di Ternana- Riporta ternananews.it
Juve Next Gen, i convocati di Brambilla per la sfida al Perugia - Massimo Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen, ha reso nota la lista dei convocati per la sfida interna contro il Perugia, valida per la 16 esima giornata del girone B di Serie C ed in programma. Si legge su tuttojuve.com