di Marco Baridon Pagelle Juventus Next Gen Perugia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 16ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Pagelle Juventus Next Gen Perugia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 16ª giornata di Serie C 202526 Mangiapoco 6 – Il Perugia si affaccia poche volte dalle sue parti, viene chiamato poco in causa. Sollecitato nel gioco coi piedi è preciso nei rilanci. Turicchia 7 – Partita praticamente perfetta in entrambe le fasi per il numero 32. Difensivamente concede le briciole lungo il suo binario di competenza, in avanti è una costante fonte di pericoli quando si sgancia e calcia in porta e scodella cross per i compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Pagelle Juventus Next Gen Perugia: Puczka torna e decide, Deme spacca la partita dalla panchina. Talento Mazur VOTI