Pagelle Juve Cagliari | Palestra fa ammattire Kostic Thuram divide Yildiz in forma smagliante – VIDEO

Pagelle Juve Cagliari: Palestra fa ammattire Kostic, Thuram divide, Yildiz in forma smagliante. Il commento ai voti di ‘Ma che partita hai visto?’. La vittoria sofferta della Juventus contro il Cagliari è stata vivacemente analizzata nel format YouTube Ma che partita hai visto? di . I giornalisti Paolo Rossi, Chiara Aleati e Francesco Calabrò hanno dibattuto sulle pagelle durante la rubrica Spagelljamo, concentrandosi sui forti contrasti in campo. Il primo punto di discussione ha riguardato le difficoltà di Filip Kosti?, messo in serio affanno dall’esterno sardo Palestra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

