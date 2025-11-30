Pagelle Juve Cagliari | Palestra fa ammattire Kostic Thuram divide Yildiz in forma smagliante – VIDEO

Juventusnews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pagelle Juve Cagliari: Palestra fa ammattire Kostic, Thuram divide, Yildiz in forma smagliante. Il commento ai voti di ‘Ma che partita hai visto?’. La  vittoria sofferta  della  Juventus  contro il  Cagliari  è stata vivacemente analizzata nel format YouTube  Ma che partita hai visto?  di  . I giornalisti  Paolo Rossi,  Chiara Aleati  e  Francesco Calabrò  hanno dibattuto sulle  pagelle  durante la rubrica  Spagelljamo, concentrandosi sui forti contrasti in campo. Il  primo punto di discussione  ha riguardato le  difficoltà di Filip Kosti?, messo in  serio affanno  dall’esterno sardo  Palestra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pagelle juve cagliari palestra fa ammattire kostic thuram divide yildiz in forma smagliante 8211 video

© Juventusnews24.com - Pagelle Juve Cagliari: Palestra fa ammattire Kostic, Thuram divide, Yildiz in forma smagliante – VIDEO

Altre letture consigliate

pagelle juve cagliari palestraPagelle di Juventus-Cagliari 2-1: Esposito risveglia Yildiz che fa doppietta. Palestra fa impazzire Kostic - 1 top e flop: Esposito spaventa Spalletti ma ci pensa super Yildiz con una doppietta a risollevare il morale dei bianconeri. Da sport.virgilio.it

pagelle juve cagliari palestraSerie A - Le pagelle di Juventus-Cagliari 2-1: Yildiz da urlo, Kostic disastroso. Tra i sardi, Palestra è imprendibile - Diamo i vioti al match dell'Allianz Stadiumo, arbitrato da Valerio Crezzini di Siena. Lo riporta eurosport.it

pagelle juve cagliari palestraPAGELLE E TABELLINO JUVE-CAGLIARI 2-1: Yildiz vale doppio, Kostic travolto e Palestra da Nazionale - Cagliari a cura dell’inviato di Calciomercato. Si legge su calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Juve Cagliari Palestra