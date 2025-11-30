MURIC 5. Insolitamente pasticcione, soprattutto sul secondo gol del Como, il portierone neroverde. La parata sulla rovesciata di Paz è da sigla televisiva, il resto che offre, dentro una gara piena di indecisioni, decisamente meno. WALUKIEWICZ 6. Superati i problemi fisici che lo avevano costretto a ‘lasciare’ a metà di Sassuolo-Pisa fa valere la sua solidità sia contro Rodriguez che nei confronti di Baturina. Il suo, la sintesi, lo fa, e al cospetto di avversari non banali. IDZES 5,5. Meno puntuale che in altre occasioni, il centrale indonesiano da’ spazi fatali a Douvikas e non solo. Malissimo in occasione del secondo gol dei lariani, quando non legge a dovere l’assist di Paz e non si intende con Muric che esce sguarnendo la porta neroverde, poi centrata da Moreno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pagelle. Il miglior attaccante è... Matic, male Muric