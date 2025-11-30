Pagelle gigante femminile Copper | Goggia sfavorita dal calendario Shiffrin ancora insicura per Zenere un nuovo inizio

PAGELLE GIGANTE FEMMINILE COPPER 2025. Sabato 29 novembre Alice Robinson, 10: a Soelden era ancora in fase di rodaggio. Nelle cinque settimane successive ha rimesso tutti i tasselli a posto ed è tornata quella della passata stagione. C’è un dettaglio: adesso non ha più Federica Brignone a precederla. Dunque la neozelandese, alla quinta affermazione in carriera, potrebbe realmente diventare la dittatrice tra le porte larghe, partendo con i favori del pronostico anche alle Olimpiadi. Julia Scheib, 8,5: a 27 anni l’austriaca ha dato definitivamente una svolta alla sua carriera. Oggi ha dimostrato che il successo di Soelden non era stato casuale, anzi va considerata ormai a tutti gli effetti una big del gigante, peraltro in una fase storica di profondo rinnovamento delle gerarchie. 🔗 Leggi su Oasport.it

