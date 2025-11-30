PAGELLE E TABELLINO ROMA-NAPOLI 0-1 | Soulé Cristante e Ferguson deludono Neres decisivo

Voti e giudizi del match dell’Olimpico, valido per la 13a giornata della Serie A Enilive 202526 David Neres (Ansafoto) -calciomercato.it Roma. Svilar 6 Mancini 5,5 Ndicka 5,5 Hermoso 5,5 Celik 5,5 Koné 5,5 Cristante 5. Dal 60? El Aynaoui 6 Wesley 5,5. Dall’82’ El Shaarawy sv Soulé 5. Dal 60? Dybala 5,5 Pellegrini 6. Dall’80’ Bailey sv Ferguson 5. Dal 46? Baldanzi 5,5 Allenatore: Gasperini (in panchina Gritti) 5,5 La Roma delude in pieno e se qualche giorno fa Gasperini aveva parlato di una crescita interrotta, questo ha tutta l’aria di essere un passo indietro. Di sufficienti veri ce ne sono pochi, Pellegrini ed Hermoso la stiracchiano insieme a Svilar ma per il resto faticano tutti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ROMA-NAPOLI 0-1: Soulé, Cristante e Ferguson deludono. Neres decisivo

