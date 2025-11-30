PAGELLE E TABELLINO PISA-INTER 0-2 | Lautaro torna trascinatore ancora male Luis Henrique Touré una forza della natura

Voti, top e flop della sfida valevole per la tredicesima giornata di Serie A (AnsaFoto) – Calciomercato.it PISA Scuffet 6 Caracciolo 6,5 Albiol 5,5 – Dall’80’ Lorran s.v. Canestrelli 6,5 TOP Touré 7,5 – Si conferma il re dei duelli aerei. Una forza della natura, non spreca un pallone. Piccinini 6,5 – Dal 71? Leris s.v. FLOP Aebischer 5,5 – Perde la palla da cui nasce l’azione del vantaggio interista. L’errore macchia la sua prestazione. Marin 6,5 Angori 6,5 – Dal 71? Tramoni s. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO PISA-INTER 0-2: Lautaro torna trascinatore, ancora male Luis Henrique. Touré una forza della natura

