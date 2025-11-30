Pagelle Caso è il più pericoloso nel giorno dell’esordio stagionale
CHCHIZOLA 6 Sul gol decisivo fa quel che può, nel senso che riesce a smorzare il tiro ravvicinato di Blesa, ma il pallone entra ugualmente. Per il resto non è che debba compiere grandi interventi. TONOLI 6,5 Partita con poche sbavature e discretamente attenta, condita da più di una provvidenziale diagonale difensiva. ADORNI 5 Sul gol di Blesa si macchia del primo vero errore di una stagione sin qui più che positiva, ma è un errore che purtroppo costa carissimo e che offusca anche il resto della sua gara. NIELING 6 La personalità non gli manca e quando può spinge anche in fase offensiva, improvvisandosi in una occasione anche battitore di angoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
