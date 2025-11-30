Pagelle Cagliari Juve Primavera | TOP e FLOP dopo il primo tempo
Pagelle Cagliari Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per la 13esima giornata del campionato 202526. Pagelle Cagliari Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per la venticinquesima giornata del campionato 2025-2026 TOP: Leone. FLOP: Rizzo. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Il nostro commento alle pagelle di #JuveCagliari Recuperalo qui se te lo sei perso ieri - VIDEO Vai su X
Disastro Kostic in Juve Cagliari Le pagelle dei giornali - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari Juve Primavera: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live - Cagliari Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di campionato 2025/26 La Juve Primavera affronta il Cagliari in trasferta nella 13ª ... Come scrive juventusnews24.com
Diretta Juve, Primavera a Cagliari: risultato in tempo reale, Leone sfiora il gol. Next Gen col Perugia - Giornata a tinte bianconere con l'U20 in trasferta e la formazione di Brambilla in casa per risalire la classifica ... Scrive tuttosport.com
Cagliari-Juventus Primavera LIVE: formazioni, cronaca, aggiornamenti - Gli aggiornamenti in diretta sulla partita tra Cagliari e Juventus Primavera. Scrive ilbianconero.com