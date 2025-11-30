Padre si disinteressa della figlia | condannato a un risarcimento record

BRINDISI - Il tribunale di Brindisi, con una sentenza emessa dal giudice Roberta Marra, ha accolto la richiesta risarcitoria di una giovane donna contro il proprio padre, condannandolo al pagamento complessivo di 78mila euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.La ragazza. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

