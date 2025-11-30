Paderno volpe si aggira per le strade di notte | le foto diventano virali

Ilnotiziario.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una volpe per le strade di Paderno Dugnano. È l’avvistamento della notte tra sabato e domenica, le foto postate sui social sono presto diventate virali con centinaia di interazioni.  La volpe avvistata a Paderno diventa virale  Quando Denis Di Costanzo, volontario della Protezione Civile, ha avvistato la sagoma dell’animale pensava a un cane. Ma la . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

