Padel Fip Silver Como Sussarello-Parmigiani vanno ko in finale

Roma, 30 nov. (askanews) – Giulia Sussarello si ferma in finale al Fip Silver Mediolanum Padel Cup di Como. Nella città dove è nata e cresciuta, l’azzurra plurimedagliata e la compagna Martina Parmigiani – come lei protagonista di tante vittorie con la Nazionale – hanno prima battuto in semifinale le nazionali olandesi Koek-Van Der Hoek e poi, indica una nota, sono state superate nella partita decisiva (con un doppio 6-3) dalle numero uno del seeding: da una parte la giovanissima Claudia Escacena – che a soli 18 anni è già a ridosso della top 100 mondiale – e Monica Gomez, numero 75. “Giocare in casa è sempre un’emozione grandissima, farlo in questo torneo incredibile per organizzazione e atmosfera lo è stato ancora di più – così Sussarello alla fine del match – Un po’ di amarezza c’è ma il padel è così ed è un risultato giusto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

