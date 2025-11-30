Pacchi smarriti in vendita | torna l’iniziativa nel centro commerciale alle porte della Brianza

Pacchi smarriti di cui non si conosce il contenuto. Dentro potrebbero esserci di tutto: prodotti tecnologici, giochi, articoli di moda o abbigliamento. L'unico modo per scoprirlo è acquistare “al buio” e aprire il pacco.Da lunedì 1 a domenica 7 dicembre torna l’iniziativa della vendita dei pacchi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Scopri altri approfondimenti

MILANO VENDITA DI PACCHI SMARRITI Con ALS Destock Colis Perdus vieni a provare la sorpresa! I pacchi smarriti Questa è l'originalità di una scoperta a volte sorprendente, divertente e persino arricchente! Per te o per i tuoi amici , da solo - facebook.com Vai su Facebook

La vendita "alla cieca" di pacchi smarriti torna a Roma. Tre giorni a Casal Bertone - Dall’8 al 13 luglio dalle 10:00 alle 20:00 al centro commerciale Roma Casal Bertone si terrà un nuovo appuntamento della vendita alla cieca di pacchi smarriti di King Colis, startup francese che ... Come scrive romatoday.it

A Bergamo l’acquisto «al buio»: pacchi Amazon smarriti a 30 euro al chilo - per tentare la fortuna con l’«acquisto al buio» di pacchi Amazon. Si legge su ecodibergamo.it

Pacchi smarriti e non reclamati, a Roma la vendita "cieca" e a peso: dagli abiti all'high-tech, come funziona - up store di King Colis per la prima volta in Italia I pacchi smarriti trovano casa e vengono venduti a «un tanto al chilo», ma senza sapere ... leggo.it scrive