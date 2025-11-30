Ospedale Livorno in Dialisi nuovi letti e poltrone per il comfort dei pazienti

L'Asl Toscana nord ovest ha portato a termine un rilevante intervento di ammodernamento della Dialisi dell’ospedale di Livorno, procedendo alla sostituzione di otto letti e due poltrone per emodialisi e rinnovando così metà del parco macchine dedicato ai trattamenti. Si tratta di un passo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

