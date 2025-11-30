Osimhen le parole dell’ex Napoli infiammano l’ambiente | ecco cos’ha detto prima del derby turco contro il Fenerbahce Sempre più protagonista del suo Galatasaray
Osimhen, l’attaccante nigeriano è tornato ad allenarsi. Ha chiesto al tecnico Okan Buruk di giocare da titolare nel derby, anche a costo di rischiare. L’appuntamento più incandescente della stagione turca è in arrivo. Il derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahçe vedrà il ritorno in campo di Victor Osimhen, l’attaccante che ha saltato due partite per un infortunio rimediato con la Nazionale nigeriana. Osimhen è tornato ad allenarsi nella giornata di venerdì con un programma speciale. Secondo quanto riportato da Sabah, il centravanti di 26 anni terrà un faccia a faccia con l’allenatore Okan Buruk per ribadire la sua ferma volontà di scendere in campo da titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Fabio Fulgeri, avvocato nel pool difensivo del Napoli per il caso Osimhen e Manolas, ha parlato a Radio Crc dopo il rinvio a giudizio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: "Vi garantisco che il Napoli non ha tratto alcun vantaggio, ma tecnicame - facebook.com Vai su Facebook
DALLA TURCHIA - Osimhen scalpita per il ritorno in campo: "Il Galatasaray ha investito tanto in me, voglio ripagarlo nel derby" - Secondo quanto riportato da Sabah, Victor Osimhen, attaccante del Galatasaray, scalpita per tornare al centro dell'attacco dal primo minuto dopo l'infortunio subìto in nazionale, soprattutto nel derby ... Segnala napolimagazine.com
Napoli, De Laurentiis rinviato a giudizio per il caso Osimhen: le news - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. sport.sky.it scrive
Napoli, caso De Laurentiis-Osimhen scatena la rabbia degli juventini: Chinè dovrebbe dimettersi - Il patron azzurro De Laurentiis è stato rinviato a giudizio per il caso Osimhen ma per la giustizia sportiva era innocente, analogie e differenze con Agnelli, la polemica sui social ... sport.virgilio.it scrive