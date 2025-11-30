Osimhen le parole dell’ex Napoli infiammano l’ambiente | ecco cos’ha detto prima del derby turco contro il Fenerbahce Sempre più protagonista del suo Galatasaray

30 nov 2025

Osimhen, l’attaccante nigeriano è tornato ad allenarsi. Ha chiesto al tecnico Okan Buruk di giocare da titolare nel derby, anche a costo di rischiare. L’appuntamento più incandescente della stagione turca è in arrivo. Il derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahçe vedrà il ritorno in campo di Victor Osimhen, l’attaccante che ha saltato due partite per un infortunio rimediato con la Nazionale nigeriana. Osimhen è tornato ad allenarsi nella giornata di venerdì con un programma speciale. Secondo quanto riportato da Sabah, il centravanti di 26 anni terrà un faccia a faccia con l’allenatore Okan Buruk per ribadire la sua ferma volontà di scendere in campo da titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Osimhen, le parole dell’ex Napoli infiammano l’ambiente: ecco cos’ha detto prima del derby turco contro il Fenerbahce. Sempre più protagonista del suo Galatasaray

