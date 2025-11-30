Orsini Nove | Reintrodurre la leva militare? Si usa una retorica morbida per non spaventare gli italiani ma ci si prepara alla guerra
“Io sono assolutamente d’accordo con Crosetto quando dice che la difesa italiana è in ginocchio e deve riarmarsi, perché io trovo che sia inaccettabile e vergognoso che l’Italia non abbia un esercito all’altezza delle sfide. Critico Crosetto perché lui sta concependo questo riarmo in funzione della guerra con la Russia, ma non lo dice chiaramente”. Così Alessandro Orsini, ospite ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi sul Nove il sabato sera con la partecipazione di Andrea Scanzi e Marco Travaglio. “E questo per quale motivo? Perché l’opinione pubblica italiana è pacifista, mentre in Germania c’è una cultura politica diversa come anche in Francia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
