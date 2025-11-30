interventi sul luogo dell’incidente. Chieti, 30 novembre 2025 – Un grave incidente stradale ha scosso la comunità questa domenica lungo la statale 652 Fondovalle Sangro. Lo scontro ha coinvolto due vetture, una Fiat Panda e una Ford Fiesta, e ha provocato la morte di tre donne. La tragedia ha reso necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco, dei carabinieri della compagnia di Atessa e dei sanitari del 118, che hanno lavorato per prestare soccorso e garantire la sicurezza nel tratto interessato. Interventi sul luogo dell’incidente. La circolazione è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi dei carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica dello scontro frontale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Orrore in Italia, scontro devastante in tangenziale: tre donne morte