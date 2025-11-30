Orrore in Italia frontale tremendo Due ventenni morti
La comunità di Cassano allo Ionio si è risvegliata sconvolta da una tragedia avvenuta nella notte lungo la Statale Jonica, dove un violento scontro frontale avvenuto intorno alle 3.30 ha causato la morte di due ragazzi poco più che ventenni, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio. La giovane lavorava nel panificio di famiglia e aveva festeggiato da poche ore i suoi vent’anni, mentre Antonio, elettricista, aveva affrontato recentemente la perdita del padre. L’incidente ha coinvolto altre quattro persone: tra loro una sedicenne e un diciottenne, entrambi trasferiti d’urgenza all’ospedale di Cosenza, dove si trovano in condizioni gravissime e in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altre letture consigliate
Orrore in Tirolo, regione situata fra #Austria e #Italia. La procura di Innsbruck ha incriminato una coppia di genitori 27enni con accuse pesantissime: omicidio, tortura e sequestro di persona per la morte del figlio di 3 anni, avvenuta a maggio 2024 per fame e di - facebook.com Vai su Facebook
Tolentino, tremendo schianto frontale tra due auto: nove feriti estratti dalle lamiere - Schianto frontale questa mattina, intorno alle ore 07,15, in contrada Paterno a Tolentino, dove si sono scontrate frontalmente, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, due auto: nove ... corriereadriatico.it scrive
Tremendo frontale all’alba: 21enne in fin di vita, 30enne gravissima - Un violento incidente avvenuto prima delle 6:30 in viale Fulvio Testi, una delle principali direttrici che collegano Milano a Monza, ha causato il ferimento di quattro persone, due delle quali in ... Scrive msn.com