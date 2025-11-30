Orrore in Italia frontale tremendo Due ventenni morti

La comunità di Cassano allo Ionio si è risvegliata sconvolta da una tragedia avvenuta nella notte lungo la Statale Jonica, dove un violento scontro frontale avvenuto intorno alle 3.30 ha causato la morte di due ragazzi poco più che ventenni, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio. La giovane lavorava nel panificio di famiglia e aveva festeggiato da poche ore i suoi vent’anni, mentre Antonio, elettricista, aveva affrontato recentemente la perdita del padre. L’incidente ha coinvolto altre quattro persone: tra loro una sedicenne e un diciottenne, entrambi trasferiti d’urgenza all’ospedale di Cosenza, dove si trovano in condizioni gravissime e in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it