Orgoglio pratese Il tennis si gioca tutto

Squadre pratesi a caccia del colpaccio per ribaltare i risultati negativi dell'andata. È con questo spirito che Tc Prato e Tc Bisenzio Manteco si preparano alle sfide di ritorno dei playout e playoff di serie A, in programma oggi dalle 10. Due impegni difficili, quasi proibitivi perché oltretutto dovranno essere giocati in trasferta, che però le formazioni biancazzurre affronteranno con la determinazione di chi non vuole arrendersi. Per il Tc Prato femminile la missione salvezza passerà da Roma, sui campi del Tc Parioli, dove servirà un successo per 3-1 per guadagnarsi almeno il doppio di spareggio e provare così a difendere la permanenza in A1.

