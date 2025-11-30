Oreggia non ha alcun dubbio sull’infortunio di Vlahovic | Peserà come un macigno L’aspra critica alla dirigenza bianconera e una buona notizia accertata

Oreggia attacca il mercato: David e Openda non all’altezza. La Juventus ha la fortuna di avere Yildiz come unica salvezza. L’infortunio di Dusan Vlahovic, accusato ieri sera nel match vinto dalla Juventus contro il Cagliari, ha scatenato la reazione durissima del giornalista Vittorio Oreggia. L’ex direttore di Tuttosport, attraverso il suo profilo X, ha puntato il dito contro la gestione del reparto offensivo bianconero. Oreggia ha sentenziato che il problema fisico di Vlahovic peserà come un macigno sull’immediato futuro della squadra. La sua diagnosi si basa sulla scarsa qualità delle alternative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Oreggia non ha alcun dubbio sull'infortunio di Vlahovic: «Peserà come un macigno». L'aspra critica alla dirigenza bianconera e una buona notizia accertata

