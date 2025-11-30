Ordine su Milan-Lazio | Leao azione da centravanti puro Modric fa notizia

Il giornalista Franco Ordine ha commentato la vittoria del Milan per 1-0 contro la Lazio. Ecco il parere su Rafael Leao e Luka Modric. Un estratto da 'Il Giornale'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ordine su Milan-Lazio: “Leao azione da centravanti puro. Modric fa notizia”

Altre letture consigliate

#Ordine: "La formula del #Milan è semplice, ma senza qualche ritocco sul mercato di gennaio ..." #SempreMilan #calciomercato - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Lazio 1-0: Leao porta Allegri in vetta, finale al cardiopalma - Finale infuocato: rigore negato ai biancocelesti, Allegri espulso. lifestyleblog.it scrive

Milan Lazio 1 - 0. Decide Leao, caos nel finale: Allegri espulso - E dire che la partita, nel primo tempo, era stata davvero poco interessante, con solo due tiri in porta; salvo poi aprirsi nella ripresa, quando le squadre si sono allungate, fino al bel gol di Leao, ... Secondo rainews.it

PAGELLE E TABELLINO MILAN-LAZIO 1-0: Maignan salva, Leao punisce. Dia corpo estraneo - 2) : Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (65′ Loftus- calciomercato.it scrive