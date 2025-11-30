Oggi è andato in scena il GP del Qatar 2025, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato di Lusail. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo circuito in terra asiatica, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale. Max Verstappen ha vinto il GP del Qatar, rendendosi protagonisti di una prestazione stellare e di una strategia impeccabile. Il quattro volte Campione del Mondo è infatti riuscito a imbrigliare le McLaren e le ha superate grazie alle soste ai box, imponendosi in maniera brillante e continuando così a sognare il titolo iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Qatar 2025: Verstappen mette le McLaren nel sacco! Ferrari sempre peggio, sbaglia Antonelli