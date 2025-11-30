Ordinanza anti stazionamento Sos Parma | Perché ci si è dimenticati dell' Oltretorrente?

Parmatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La nuova ordinanza anti stazionamento per alcune aree considerate a rischio: San Leonardo, piazza Ghiaia, viale Mentana e piazzale della Pace è un intervento che, nelle intenzioni, dovrebbe rispondere alle richieste di sicurezza della città» dichiara Devid Brozzi, presidente del Comitato Sos. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Ordinanza Anti Stazionamento Sos