Ordinanza anti stazionamento Sos Parma | Perché ci si è dimenticati dell' Oltretorrente?
"La nuova ordinanza anti stazionamento per alcune aree considerate a rischio: San Leonardo, piazza Ghiaia, viale Mentana e piazzale della Pace è un intervento che, nelle intenzioni, dovrebbe rispondere alle richieste di sicurezza della città» dichiara Devid Brozzi, presidente del Comitato Sos. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
IMOLA, L'ORDINANZA ANTI-ALCOL IN ALCUNE AREE DEL CENTRO STORICO: E' stato prorogato fino al 31 gennaio 2026 il divieto di consumo di alcol in alcune aree del centro storico. Come renderla efficace e non inutile? Sicuramente con i controlli nell - facebook.com Vai su Facebook