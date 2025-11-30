In un editoriale pubblicato il 28 novembre che ha fatto rapidamente il giro del mondo e dei social, il prestigioso Financial Times – da sempre tra i giornali più influenti nel sostenere la causa ucraina – ospita un commento che rompe definitivamente il tabù e riconosce quello che fino a ieri era considerato eretico e che su InsideOver abbiamo ribadito per mesi e mesi: continuare la guerra rischia di portare Kiev alla stessa resa territoriale di oggi, ma in condizioni molto più umilianti. A scriverlo nero su bianco è l’autorevole analista militare Franz-Stefan Gady, Senior Fellow presso l’ Institute for International Strategic Studies e già consulente per le forze armate europee e statunitensi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Ora anche il Financial Times ammette: un accordo è l'unica opzione realistica per l'Ucraina