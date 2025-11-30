Opere d’arte recuperate dall’Italia Ecco un documento che prova la spoliazione dei tedeschi Con la complicità degli italiani

Vale la pena, giacchè il pubblico s’interessa, e ci scrive chiedendo delucidazioni e notizie, di ritornare a discorrere delle opere d’arte restituite dai tedeschi e attualmente esposte in Palazzo Venezia. L’occasione ce l’offre anche il magnifico volume con il quale il sincero capo dell’Ufficio Re?????? ha voluto celebrare il felice avvenimento; volume stampato dalla casa Sansone sotto il patronato dei Lincei in una veste che non potresti desiderare più splendida. Ecco alla fine un documento solenne col quale restano consegnate alla posterità le male fatte da un regime; e con il disagio morale in tempo di illegalismo, il peso delle proprie responsabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

