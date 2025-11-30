Opere d’arte recuperate dall’Italia Ecco un documento che prova la spoliazione dei tedeschi Con la complicità degli italiani
Vale la pena, giacchè il pubblico s’interessa, e ci scrive chiedendo delucidazioni e notizie, di ritornare a discorrere delle opere d’arte restituite dai tedeschi e attualmente esposte in Palazzo Venezia. L’occasione ce l’offre anche il magnifico volume con il quale il sincero capo dell’Ufficio Re?????? ha voluto celebrare il felice avvenimento; volume stampato dalla casa Sansone sotto il patronato dei Lincei in una veste che non potresti desiderare più splendida. Ecco alla fine un documento solenne col quale restano consegnate alla posterità le male fatte da un regime; e con il disagio morale in tempo di illegalismo, il peso delle proprie responsabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Arte per le feste! ? Scopri le opere di Alessia Bernardeschi nella nostra collettiva di Natale, aperta da sabato 29 novembre. Disponibili in galleria e sul nuovo e-commerce:https://www.galleriamelograno.it/artisti/alessia-bernardeschi/ Idee regalo - facebook.com Vai su Facebook
Mostra Rinascimento Marchigiano, opere recuperate dopo il sisma - Un'esposizione tutta made in Marche, perché dalla regione arrivano tutte le 18 opere presenti recuperate dopo i terremoti del 2016 e 2022; ma anche un ritorno dei reperti alla Mole Vanvitelliana di ... Riporta ansa.it
Recuperate oltre 600 opere rubate. Un falegname l’Arsenio Lupin - Anche l’Fbi sulle tracce di un’importantissima opera libraria di Leonhart Fuchs dal titolo ’De Historia Stirpium Commentarii Isignes’ del 1542, trafugata a Firenze da un falegname- Secondo lanazione.it