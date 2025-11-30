Operata per un tumore al cervello in gravidanza Chiara dà alla luce Mattia | gli interventi a Torino

Mattia è appena nato ed è ancora ricoverato mentre proprio ieri sua mamma Chiara ha lasciato l’ospedale, anche se continuerà i controlli con l’équipe neurochirurgica per monitorare il percorso di completa guarigione. Madre e figlio sono legati da una storia a lieto fine che arriva dalla Città. 🔗 Leggi su Torinotoday.it