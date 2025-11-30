Operata per un tumore al cervello in gravidanza Chiara dà alla luce Mattia | gli interventi a Torino
Mattia è appena nato ed è ancora ricoverato mentre proprio ieri sua mamma Chiara ha lasciato l’ospedale, anche se continuerà i controlli con l’équipe neurochirurgica per monitorare il percorso di completa guarigione. Madre e figlio sono legati da una storia a lieto fine che arriva dalla Città. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Due anni fa mi è stato diagnosticato un tumore al seno. Sono stata operata e sto continuando le cure. Per mia fortuna non ho dovuto fare la chemioterapia. Il giorno in cui me lo hanno comunicato ho pianto dalla gioia e ho deciso che avrei fatto crescere i miei - facebook.com Vai su Facebook
Corato, donna in Pronto soccorso per un mal di pancia: operata di raro tumore al colon Vai su X
Torino, operata per un tumore al cervello in gravidanza: salvi mamma e neonato - Operata per un tumore al cervello durante la gravidanza, dà alla luce il figlio. Si legge su lapresse.it
Torino, operata per tumore al cervello in gravidanza: salvi mamma e neonato - Alla Città della Salute di Torino, 38enne operata per tumore al cervello in gravidanza partorisce. Secondo msn.com
Donna di 38 anni operata di tumore al 5° mese di gravidanza: salvi lei e il bimbo - L'intervento lo scorso agosto alla Città della Salute per asportare la massa tumorale, nei giorni scorsi il parto cesareo: il piccolo ancora sotto osservazione ... Segnala rainews.it