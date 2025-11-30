Operata al cervello in gravidanza intervento record salva madre e figlio

AGI - È stata operata per un tumore al cervello durante la gravidanza, poi ha dato alla luce il bimbo. Ora mamma e neonato stanno bene. Chiara, una giovane fisioterapista di 38 anni, nel mese di agosto, nel pieno della sua seconda gravidanza, aveva visto la sua vita cambiare all'improvviso. Alla 22esima settimana, improvvise crisi epilettiche l'avevano portata d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino. Lì, pochi minuti dopo i primi accertamenti, è emersa una diagnosi inattesa e drammatica: un voluminoso tumore cerebrale che comprimeva profondamente i lobi frontali. 🔗 Leggi su Agi.it

