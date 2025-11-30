Openda e David non convincono | Spalletti prepara una ‘spallettata’ per sostituire Vlahovic? C’è anche quella soluzione

in attacco. La  Juventus  si trova ad affrontare una  crisi inattesa  nel reparto offensivo con l’ infortunio di Dušan Vlahovi?, il centravanti che era stato individuato come  titolare indiscusso  sin dall’inizio della  rivoluzione a firma Spalletti. Con il serbo ai box, si apre immediatamente la  caccia al nuovo numero nove, un ruolo che vedrà  Jonathan David  e  Lois Openda  contendersi l’opportunità di guidare l’attacco. Openda e David: un’opportunità con l’ombra della «spallettata». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

