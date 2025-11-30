Oneri di urbanizzazione troppo alti | critiche dell’opposizione
Oneri di urbanizzazione troppo alti a Poggibonsi. Arrivano le critiche da parte delle forze di opposizione su quanto è stato deciso dalla maggiorenza: "Un ostacolo al rilancio dell’edilizia". La lista civica Vivi Poggibonsi e il centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Poggibonsi Merita) hanno proposto emendamenti: abbassare da 10mila a 7mila euro la quota del contributo di costruzione in unica rata, per poi rateizzare l’importo, e l’abbassamento degli oneri del 15 per cento per ristrutturazioni. "Emendamenti a vantaggio di cittadini e imprese, senza rischi per il bilancio del Comune – spiega Claudio Lucii della lista civica Vivi Poggibonsi– ma abbiamo avuto un no seccato dalla sindaca, andando a ripescare una delibera del 2000. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
La Giunta di Olgiate Olona chiarisce: oneri di urbanizzazione non usabili per spesa corrente - facebook.com Vai su Facebook
Oneri di urbanizzazione troppo alti: critiche dell’opposizione - Arrivano le critiche da parte delle forze di opposizione su quanto ... Da lanazione.it
Nella Palazzopoli di Milano anche oneri di urbanizzazione al ribasso. Bloccati per 16 anni, poi scontati (ed elusi) - La maxi inchiesta con più di settanta indagati sulla gestione dell’Urbanistica a Milano, che accorpora anche altri fascicoli descrive una Palazzopoli fatta di autorizzazioni facili per i costruttori, ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Cosa sono gli oneri di urbanizzazione di cui si parla nelle inchieste sull’urbanistica a Milano - Nelle ultime settimane un nuovo filone dell'inchiesta sull'urbanistica ha scosso la città di Milano mettendo in luce un sistema di interessi tra pubblico e privato. Secondo fanpage.it