Oneri di urbanizzazione troppo alti | critiche dell’opposizione

Oneri di urbanizzazione troppo alti a Poggibonsi. Arrivano le critiche da parte delle forze di opposizione su quanto è stato deciso dalla maggiorenza: "Un ostacolo al rilancio dell’edilizia". La lista civica Vivi Poggibonsi e il centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Poggibonsi Merita) hanno proposto emendamenti: abbassare da 10mila a 7mila euro la quota del contributo di costruzione in unica rata, per poi rateizzare l’importo, e l’abbassamento degli oneri del 15 per cento per ristrutturazioni. "Emendamenti a vantaggio di cittadini e imprese, senza rischi per il bilancio del Comune – spiega Claudio Lucii della lista civica Vivi Poggibonsi– ma abbiamo avuto un no seccato dalla sindaca, andando a ripescare una delibera del 2000. 🔗 Leggi su Lanazione.it

