OMS e Ministero Salute | spegnere i termosifoni di notte

Il ministero della Salute e l'Organizzazione mondiale della Sanità sconsigliano di lasciare i termosifoni accesi di notte. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - OMS e Ministero Salute: spegnere i termosifoni di notte

Approfondisci con queste news

Secondo il Ministero della Salute, nel 2024 sono state notificate 450 nuove diagnosi, pari a un’incidenza di 0,8 casi per 100 mila residenti - facebook.com Vai su Facebook

#Sicurezzaalimentare, sempre al primo posto! Sul sito del Ministero trovi la sezione “Avvisi e richiami di prodotti alimentari”: uno spazio sempre aggiornato per informarti sugli alimenti potenzialmente pericolosi e tutelare la tua salute. Scopri di più salute.gov.i Vai su X

Hamas, attesi oggi a Gaza 3 camion Oms con medicinali - Il ministero della Salute Palestinese gestito da Hamas ha annunciato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) invierà oggi negli ospedali della Striscia tre camion carichi di medicinali e ... Segnala ansa.it

Oms lancia il mese dell’autocura. Le prime linee guida puntano su salute riproduttiva e sessuale. Nel mondo circa 400 mln di persone non accedono ai servizi sanitari - cura per la salute, con un focus sulla salute e sui diritti sessuali e riproduttivi. quotidianosanita.it scrive

L’Oms/Europa lancia una roadmap per i servizi di salute mentale, guidata dall’esperienza di vita - Sviluppata con il contributo diretto di utenti, familiari, professionisti e istituzioni di 29 Paesi, la strategia prevede sei azioni chiave per integrare in modo strutturale e retribuito questi ... Riporta quotidianosanita.it