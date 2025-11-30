Omicidio Ilaria Sula condannata a 2 anni la madre di Samson La reazione della famiglia della vittima

Un silenzio irreale avvolgeva la strada, spezzato solo dal rumore sordo di passi incerti. Qualcuno aveva visto una sagoma barcollare verso l'ingresso di un palazzo, una presenza che sembrava chiedere aiuto senza riuscire a pronunciare una parola. Poi un tonfo, secco, seguito da un grido soffocato che ha gelato chi si trovava nelle vicinanze. Nessuno, in quel momento, poteva immaginare la violenza dell'istante appena consumato. Quando i primi soccorritori sono arrivati, la scena era quella di un dramma improvviso: una donna riversa sull'asfalto, il volto pallido, le mani tremanti, lo sguardo perso.

