Omicidio a Pontinia arresto lampo dei carabinieri

Arresto lampo dei carabinieri dopo l'omicidio di un uomo indiano di 36 anni il cui corpo è stato trovato la scorsa notte in via della Torre a Pontina. Dopo le indagini dei carabinieri un connazionale di 38 anni, con precedenti di polizia, regolare sul territorio nazionale è stato arrestato poichè.

