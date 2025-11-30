Omicidio a Pontinia arresto lampo dei carabinieri
Arresto lampo dei carabinieri dopo l'omicidio di un uomo indiano di 36 anni il cui corpo è stato trovato la scorsa notte in via della Torre a Pontina. Dopo le indagini dei carabinieri un connazionale di 38 anni, con precedenti di polizia, regolare sul territorio nazionale è stato arrestato poichè. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
