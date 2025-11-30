Olimpiadi doppia esercitazione sulle strade dell’Alta Valtellina

A un paio di mesi dall’avvio dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, la prefettura ha programmato due esercitazioni di protezione civile che coinvolgeranno la SS38 dello Stelvio e la SS301 del Passo del Foscagno. Le attività si terranno il 3 e il 10 dicembre, con lo scopo di verificare. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

MILANO CORTINA | Snowboard, infortunio per Fischnaller. A rischio le Olimpiadi per la doppia rottura del legamento crociato in allenamento. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Olimpiadi Milano-Cortina, i Corpi speciali della polizia a San Siro e negli aeroporti contro le minacce di terrorismo. L'esercitazione VIDEO - La simulazione di un attacco terroristico per essere pronti a gestire una situazione di estrema criticità in un contesto complesso come quello delle Olimpiadi invernali di Milano- Si legge su ilgazzettino.it

Alpini nei cantieri, caccia alle spie e strade chiuse di notte: per chi abita a Cortina sono olimpiadi infernali - Una guerra olimpica, dove gli alpini fanno il lavoro degli operai, dove la vallata del Boite per tre mesi viene isolata di notte per trasporti eccezionali lungo un ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Milano, esercitazione antiterrorismo in vista delle Olimpiadi: a San Siro va in scena un finto attentato con sequestro - Forze dell’ordine, reparti militari specializzati, ospedali in allarme. Segnala ilfattoquotidiano.it