Oggi inaugura la pista di ghiaccio

Un’affollatissima presenza di commercianti, volontari e associazioni ha fatto da cornice alla presentazione delle manifestazioni natalizie, circostanza che ha spinto l’assessore a commercio e turismo, Giampiero Marcattili a dire che l’organizzazione del Natale è soprattutto di coloro che sono sempre pronti a collaborare: "Nei primi tre anni e mezzo del mio assessorato il senso di comunità è cresciuto e mi auguro continui a crescere". Assicura che il Natale 2025 sarà ricco di eventi. Su tutti la pista di ghiaccio nell’Arena Europa. Sarà inaugurata alle ore 17 di oggi, insieme alle luci della città e alla Parata di Luce della Compagnia dei Folli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oggi inaugura la pista di ghiaccio

