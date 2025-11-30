Oggi 30 novembre Sant’Andrea Apostolo | fu il primo ad essere chiamato da Gesù

Sant’Andrea fu il primo tra gli apostoli scelti da Gesù e chiamati a seguirlo. È testimone di molti episodi della vita pubblica del Signore. Sant’Andrea, che si commemora oggi 30 novembre, è definito Protocletos, per indicare che fu il primo tra i discepoli di Giovanni Battista che il Signore Gesù chiamò a seguirlo. Il Martirologio. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

