Oggi 30 novembre Sant’Andrea Apostolo | fu il primo ad essere chiamato da Gesù
Sant’Andrea fu il primo tra gli apostoli scelti da Gesù e chiamati a seguirlo. È testimone di molti episodi della vita pubblica del Signore. Sant’Andrea, che si commemora oggi 30 novembre, è definito Protocletos, per indicare che fu il primo tra i discepoli di Giovanni Battista che il Signore Gesù chiamò a seguirlo. Il Martirologio. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Auguri Sant’Andrea oggi, 30 novembre 2025/ Frasi, immagini e citazioni per i messaggi WhatsApp - Auguri Sant'Andrea: i nostri consigli per le frasi, le immagini e i pensieri da inviare oggi, domenica 30 novembre 2025 ... Riporta ilsussidiario.net
Almanacco del 30 Novembre, oggi si festeggia Sant’Andrea - Il 30 novembre tra santi, nascite illustri, morti celebri, eventi storici e la Giornata mondiale contro la pena di morte. Riporta infocilento.it
Almanacco | Domenica 30 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Dopo un evento di beneficenza per le vittime del tifone Haiyan, il noto attore Paul Walker insieme all'amico Roger Rodas si schiantano sulla Hercules Street in California morendo entrambi per ustioni ... Si legge su modenatoday.it