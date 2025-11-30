Oda il cda rassicura | In fase di completamento le procedure per il piano di risanamento
L'Oda di Catania interviene per chiarire lo stato dell'Ente in questa fase complessa, esprimendo "profondo dispiacere" per le difficoltà che stanno coinvolgendo numerose famiglie di lavoratori. La maggior parte del personale, viene evidenziato in una nota, ha continuato a garantire il.
Per quanto riguarda le mensilità arretrate, l'Oda conferma che saranno riconosciute "grazie ai crediti in fase di incasso e alle risorse che verranno liberate attraverso le procedure avviate"
